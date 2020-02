Leben & Lernen in Wermelskirchen : Sport und Kultur an der Sekundarschule

Wermelskirchen Kultur und Sport standen jetzt in der Sekundarschule bei zwei Veranstaltungen im Mittelpunkt. Die Illustratorin und Bilderbuchautorin Anke Faust war auf Einladung der „Leseclubkinder“ des siebten Jahrgangs zu Gast an der Schule.

Das Völkerball-Turnier der Jahrgänge sieben und acht fand eine Woche zuvor, am 30. Januar statt. „Neben Spannung und Emotionen konnte vor allem Teamgeist beim Turnier bewundert werden“, teilt Lehrerin Katharina Blum mit. Und führt weiter aus, dass sich die Klassen aufregende Partien geliefert hätten, die an Schnelligkeit und Spannung kaum zu überbieten gewesen wären. Am Ende waren die Klassen 7c und 8d die Gewinner des Turniers in der jeweiligen Jahrgangsstufe.