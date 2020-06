Radtour vom Judoclub Wermelskirchen : Judo-Club bereitet sich auf erste Trainingseinheiten vor

Wermelskirchen 27 Mitglieder haben bei einer Fahrrad-Tour um die Wupper-Talsperre mitgemacht. Der Verein will es seinen Sportlern hingegen bald wieder ermöglichen, das Judo-Training auf der Matte aufzunehmen.

Die Mitglieder vom Judoclub Wermelskirchen (JCWK) fühlen sich längst nicht mehr nur auf den Matten in ihrer Trainingshalle wohl. Nachdem sie im Rahmen der Reihe „Judo meets...“ bereits Erfahrungen auf dem Tennisplatz gesammelt hatten, schwangen sich jetzt 27 Löwen auf den Sattel ihrer Fahrräder. Auf dem Programm stand eine 30 Kilometer lange Radtour um die Wupper-Talsperre, die allen 27 Judoka, die in die Pedale getreten haben, viel Spaß gemacht hat. Organisator Jens Harms freute sich nicht nur, dass alle unversehrt zurück am Ziel ankamen, sondern vor allem darüber, „dass in der JCWK-Familie alle so toll zusammenhalten.“