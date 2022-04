Freizeitangebot in Wermelskirchen : Sport im Park geht ab Samstag in die zweite Saison

Seit 2021 können sich Nordic-Walking-Fans bei Sport im Park gemeinsam mit ihren Laufstöcken auspowern. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Neben den Sporteinheiten wird auch eine Gruppe für Nordic Walking angeboten. Das Programm ist bereits bis Ende September eingeplant.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Laura Wagener

Nachdem „Sport im Park“ im letzten Sommer viele Hobbysportler in Wermelskirchen begeisterte, geht das städtische Angebot nun in die zweite Runde. Ab Samstag, 30. April, laden die teilnehmenden Sportvereine immer samstags um 10 Uhr zu einer einstündigen Sporteinheit in die Hüpp-Anlage und den Dorfpark Dabringhausen ein.

In das abwechslungsreiche Bewegungsprogramm unter dem Motto „Fit in den Tag“ fließen Einflüsse von Gymnastik, Yoga, Rückentraining, Herz-Kreislauf-Training und Aerobic mit ein. Das soll für eine Mischung aus Kräftigung, Koordination, Mobilisation und Dehnung sorgen. Die einzelnen Sporteinheiten werden von Übungsleitern der teilnehmenden Sportvereine gestaltet – mit dabei sind der Wermelskirchener TV., TuRa Pohlhausen, SV 09/35 und der Dabringhausener TV.

„Das Angebot richtet sich an Ältere, aber wir sind für alle Altersgruppen geöffnet“, sagt Christiane Beyer vom Amt für Soziales und Inklusion. Im vorigen Jahr seien Teilnehmer über die Altersgrenzen hinweg dabei gewesen – „zwischen 20 und 92 Jahren.“

Mit „Fit to walk“ startet zusätzlich eine Nordic-Walking-Gruppe ihre Runde in der Hüpp-Anlage. „Jeder kann vorbeikommen, es ist keine Vorerfahrung nötig. Wer will, kann eine Matte mitbringen, aber das ist nicht unbedingt notwendig“, sagt Beyer. Alle Nordic-Walking-Teilnehmer werden aber gebeten, eigene Laufstöcke mitzubringen.

„Sport im Park“ wird gefördert durch den Landessportbund NRW und die AOK-Gesundheitskasse. Die Teilnahme ist daher kostenlos, auch eine Anmeldung ist nicht erforderlich. „Es ist ein schönes Angebot, um sich samstagsmorgens sportlich zu bewegen“, so Beyer. Bis einschließlich Samstag, 24. September sollen die Trainingseinheiten stattfinden. „Letztes Jahr wurde es so gut angenommen, dass wir es zweimal verlängern mussten“, so Beyer. „Daher bieten wir Sport im Park in diesem Jahr länger an.“