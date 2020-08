Andreas Müßener (Zukunft Wermelskirchen) : „Meinung der Bürger mit einbeziehen“

Wermelskirchen Für den Spitzenkandidaten von Zukunft Wermelskirchen ist wichtig: „Bei uns steht die Idee, junge Leute für die Politik zu überzeugen im Vordergrund“

Müßener Die wichtigste Aufgabe ist eine Politik, die sich an der Gegebenheit des Ortes ausrichtet und das völlig fern der Ideologie, an die man sich bundespolitisch gebunden fühlt. Deswegen sind lokale Wählervereine so wichtig für die Kommune, da diese unabhängig und nahe am Bürger Ortspolitik betreiben können. Allerdings ist eine Kommune auch immer abhängig von bundespolitischen Entwicklungen.