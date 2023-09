Spielwarenladen in Wermelskirchen Warum es im Holzwürmchen keine Film-Barbies zu kaufen gibt

„Ich habe überhaupt nichts gegen Puppen“, sagt Wolfgang Müllenmeister, während er an den Spielwaren in seinem Laden vorbei führt. „Ich finde sie super, Rollenspiele sind wichtig für Kinder.“ In seinem gut sortierten Laden an der Kölner Straße gibt es neben Gesellschafts- und Knobelspielen auch Kuscheltiere und alle möglichen anderen Dinge, die Kinderherzen höher schlagen lassen. Es ist Nachmittag, der verwinkelte Raum ist rappelvoll mit Schülern, die sich mit dem berüchtigten Glitzern in den Augen um die Regale drücken. Manche haben ihre Eltern dabei, die Aufmerksamkeit der Kleinen ist aber ganz bei der Ware.