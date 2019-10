Katholisches Pfarrzentrum St. Michael in Wermelskirchen : Spielenacht sorgt für reges Treiben

Unter anderem das Spiel "Concept" hatte es diesem Tisch angetan. Rechts die Sprecherin der Jugendleiter Chiara Schroeder. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Mit Gesellschaftsspielen vertrieben sich 43 Jungen und Mädchen die Zeit im Pfarrzentrum. Die Pfarrjugend St. Michael hatte eingeladen.

Selbst noch am Abend sorgten 43 Jungen und Mädchen bei der Spielenacht im Pfarrzentrum St. Michael an der Kölner Straße für reges Treiben im Haus. Die Pfarrjugend St. Michael (PJSM) hatte wieder zu der jährlichen Aktion eingeladen, bei der Gesellschaftsspiele im Mittelpunkt stehen. Ein gemeinsames Abendessen, eine Nachtwanderung im Wald mit Geländespielen und das Übernachten im Pfarrzentrum krönten die Spielenacht, die am Sonntag mit dem Besuch der Messe in St. Michael endete.

„Wie oft die Spielenacht schon stattgefunden hat, wissen wir gar nicht“, sagt Chiara Schröder, die mit zehn weiteren Jugendlichen das Betreuerteam der Jugendleiter von der Pfarrjugend St. Michael bildete. Dazu gesellten sich noch sechs erwachsene Betreuer. „Die meisten von uns Jugendleitern waren selber als Kinder mit dabei“, erinnert sich die 16-Jährige: „Wir sind da hineingewachsen und fühlen uns dem entsprechend verbunden.“ Das spiegele sich in der großen Resonanz auf die Aktion wieder: „Die Kinder haben einen Bezug zu uns Jugendleitern, und wollen dann natürlich auch gerne mit uns spielen.“ Etwa 80 Prozent der Jungen und Mädchen seien „Stammkunden“ der Pfarrjugend, kämen oft zu den Veranstaltungen, Angeboten und Aktionen.

Info Flyer direkt in Grundschulen verteilt Aktionen Die Pfarrjugend St. Michael (PJSM) bietet über das gesamte Jahr Aktionen an. In regelmäßigen Treffen der sogenannten „Leiterrunde“ wird neben der Spielenacht auch das Pfingstlager vorbereitet. „Um die Kinder persönlich zu erreichen, haben wir Flyer für die Spielenacht direkt an den Grundschulen verteilt“, so Chiara Schröder.

Spiele-Klassiker wie „Monopoly“ sorgten bei der Spielenacht für den Einstieg: „Da kennen die meisten die Regeln.“ Andere, weniger bekannte Spiele würden die Kinder für sich zum ersten Mal entdecken: Ob nun Karten- oder Brettspiel, die Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren konnten aus einer großen Auswahl wählen. Ganz vertieft in das Spiel „Concept“, ein Ratespiel mit Piktogrammen, waren die zwölfjährige Saruul und die elfjährige Emilia. Die beiden Mädchen stellten fest: „Bei so einer Aktion lernen wir uns besser kennen und üben Teamarbeit.“ Freundschaften würden sich entwickeln. „Und das auch zwischen Kindern unterschiedlichen Alters. Anders als in einer Schulklasse, in der ja alle gleich alt sind“, stellt Saruul fest.

Am „Concept“-Tisch unterstützten die Betreuer Jessica Gersch (26 Jahre) und Marcel Fickenzer (30) die Kinder. Fickenzer ist seit fünf Jahren bei der PJSM dabei, Gersch ist seit zwölf Jahren in der Jugendarbeit aktiv.