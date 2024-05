Medizinische Versorgung in Wermelskirchen Die letzte Etappe des Lebens Zuhause verbringen

Manchmal ist es ein Anruf mitten in der Nacht. Die Situation am heimischen Krankenbett hat sich plötzlich verschlechtert. Der unheilbar kranke Patient braucht medizinische Hilfe. Aber er wehrt sich gegen das Krankenhaus. Er weiß, wenn er sterben wird, will er Zuhause sterben. In diesen Situationen klingelt das Telefon bei Thomas Schwitalla oder Anne Grimm. Einer der beiden Hausärzte hat immer Dienst. „Dazu haben wir uns als Palliativmediziner im Netzwerk bereit erklärt“, sagt Schwitalla. Für diese Situationen haben die Angehörigen auf dem Nachttisch die Kontaktkarte des SAPV-Netzwerks liegen – der Spezialisierten ambulanten Palliativversorgung. „Früher musste in diesen Momenten der Krankenwagen gerufen werden“, erklärt Schwitalla.