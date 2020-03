Müllkippen in Wermelskirchebn : Drei zusätzliche Spezialabfallbehälter fürs UPA 1

Ostringhausen Ralf Magney spendierte der Stadt Wermelskirchen neue Müllbehälter für die Ortslage Ostringhausen.

Wilde Müllkippen sind in Wermelskirchen ein Problem. Nicht nur solche, wo Reifen, Renovierungsreste oder ausrangierte Möbelstücke entsorgt werden. Es sind unzählige kleine Müllhaufen, die die Landschaft verschandeln: Hier mal die Zigarettenkippen, da die Kunststoffflasche oder irgendwelche Süßigkeitentüten. Oder gar die Verpackungen von Fastfood-Gerichten. All dies findet man an den Rändern vielbefahrener Straßen, aber auch in der Innenstadt.

Gerade im Gewerbegebiet UPA 1 parken nachts immer wieder Lastwagen. Außerdem ist dort McDonalds angesiedelt. Nicht alle Kunden entsorgen die Verpackungen vorschriftsmäßig in den drei bislang zur Verfügung gestellten Abfalltonnen. Ralf Magney: „Ich habe mich geärgert über die billigen Mülleimer an der Bandwirkerstraße. Die Krähen gehen in den Müll und reißen alles raus.“ Er hat daraufhin drei Spezialbehälter in Frankreich zum Stückpreis von je 400 Euro bestellt und in Absprache mit der Stadt aufgestellt.