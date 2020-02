Aktion in Wermelskirchen : Kanzlei spendet Spende für die Aktion „Luisa ist hier!“

Rhein-Berg (tei.-) Mit eine Spende über 854,10 Euro sorgte die Rechtsanwaltskanzlei Winter aus Bergisch Gladbach für Freudensprünge beim Verein Frauen-Zimmer. Die Kanzlei feierte im vorigen Jahr mit einer besonderen Spendenaktion auf Facebook ihr 100-jähriges Bestehen.

Die Kampagne „Luisa ist hier!“ ist ein Hilfsangebot für Mädchen und Frauen, die in der Partyszene, in Kneipen und Clubs, aber auch auf Großveranstaltungen wie Karneval ungestört feiern möchten. Der Codesatz „Ist Luisa hier?“ soll die Hemmschwelle senken, sich Hilfe zu holen. Aufdringliches Anquatschen, unangemessenes Grapschen oder schlicht das Gefühl bedrängt zu werden – Frauen können sich mit der Frage „Ist Luisa hier?“ an das geschulte Personal wenden und bekommen unmittelbar und diskret Hilfe. Auch beim Karneval in Dabringhausen wird Frauen-Zimmer mit dem DRK vor Ort sein.