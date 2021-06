Partielle Sonnenfinsternis in Wermelskirchen : Spektakel am Himmel

Wermelskirchen Einer, der sich das Naturschauspiel in dieser Woche nicht entgehen lassen hat, ist Michael Hoppe, der sich auf der Terrasse hinter seinem Haus in Wermelskirchen seine eigene kleine Sternwarte eingerichtet hat.

Wer die partielle Sonnenfinsternis am Donnerstag zwischen 11.25 und 12.25 Uhr verpasst hat, weil es keine Schutzbrillen für die Beobachtung des Spektakels mehr zu kaufen gab, muss sich nicht grämen: Das nächste Mal „knabbert“ der Mond die Sonne am 25. Oktober 2022 an. Einer, der sich das Schauspiel in dieser Woche schon nicht entgehen lassen hat, ist Michael Hoppe, der sich auf der Terrasse hinter seinem Haus in Wermelskirchen seine eigene kleine Sternwarte eingerichtet hat. Beste Voraussetzungen, um dieses tolle Foto der Sonnenfinsternis zu machen. Genutzt hat er ein Teleskop mit Spezialfilter (Coronado 70). „Deshalb sind neben der Sonnenoberfläche (Photosphäre) am Rand auch Protuberanzen zu erkennen“, erklärt der begeisterte Amateur-Astronom. „Der Blick in die Sterne hilft einem, viele Dinge etwas gelassener zu sehen“, sagt er.