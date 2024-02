Politik in Wermelskirchen SPD-Information mit Vortrag und Gespräch gegen Rechtsextremismus

Hunderttausende sind in den vergangenen Wochen auf die Straße gegangen, um ein Zeichen zu setzen gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit und für Demokratie. „Auch in Wermelskirchen haben tausende Menschen am 27. Januar ihre Komfortzone verlassen, um klare Kante gegen rechtsextreme Gruppierungen und Parteien zu zeigen“, stellt Heike Ortlieb-Meinert, Mitarbeiterin des Wermelskirchener SPD-Ortsvereins fest.