Investorpläne in Wermelskirchen : SPD will öffentlich über Eifgenprojekt diskutieren

Wermelskirchen Ein Investor hat seine Pläne fürs Eifgen-Areal unterhalb des Dönges-Stadion vorgestellt. Das alte Freibadgelände steht da im Mittelpunkt. Erste Bürger wehren sich inzwischen.

Die SPD- Fraktion findet es richtig und notwendig, dass über die „Eifgen-Pläne“ in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Das teilt jetzt der Fraktionsvorsitzende Jochen Bilstein in einer Pressemeldung mit. „Die Fraktion selbst hat noch keine Entscheidung über den Investorenentwurf und die Nutzung der Immobilie getroffen.“

Schlecht ist es jedoch nach Ansicht von Fraktionsvorsitzendem Jochen Bilstein, wenn in der Diskussion von Anfang an Behauptungen in den Raum gestellt werden, die unzutreffend sind. „Es ist notwendig darüber zu diskutieren, ob das in Rede stehende Ensemble aus Wohnhaus, Maschinenhaus und Freibad-Räumlichkeiten an einen Privatinvestor veräußert und ob eine Nutzung für sogenanntes Co-Working Space erlaubt werden sollte. Auch muss im Gespräch mit den Betreibern von Haus Eifgen über mögliche Überschneidungen gesprochen werden, die dem Kulturzentrum schaden könnten“, betonte Bilstein.