Kreisparteitag der SPD in Wermelskirchen : Neuer Vorstand stellt sich Krisen

Kreisparteitag der SPD in Wermelskirchen

Rhein-Berg Marcel Kreutz sprach die verschiedenen Herausforderungen der heutigen Zeit an. Er will sich unter anderem um das Problem der gesellschaftlichen Spaltung kümmern.

Auf ihrem Parteitag hat die SPD im Rheinisch-Bergischen Kreis einen neuen Vorstand gewählt und an der Spitze ihren Vorsitzenden Marcel Kreutz mit einem starken Ergebnis bestätigt. Der 34-jährige Jurist, der mit mehr als 97 Prozent als neuer Vorsitzender wiedergewählt wurde, bewarb sich zuvor mit einer energischen Rede bei den 80 Delegierten aus den Ortsvereinen um die Bestätigung als Kreisvorsitzender. Er sprach die verschiedenen Krisen der heutigen Zeit und deren Folgen an. Bei den Herausforderungen, die sich aus dem Krieg in der Ukraine, steigenden Energiepreisen, der immer noch nicht überwundenen Pandemie, der weltweiten Klimakrise und der Gefahr der gesellschaftlichen Spaltung ergeben, sei die Sozialdemokratie wichtiger denn je, sagte Kreutz.