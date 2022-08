Politik in Wermelskirchen : Die „Willy wählen“-Generation feiert Gold-Jubiläum

Ehrung für zehn, 40 und 50 Jahre SPD-Mitgliedschaft (v.l.): Wolfgang Sippel, der Ortsvereinsvorsitzende Michael Faubel, Dirk Niedereichholz, Norbert Galonska, Eckhard Schmied, Thordis Ruppio, Ralf Hamacher, Günter Finkenrath, der Kreisverbandsvorsitzende Marcel Kreutz, Ralf Weber, Waltraud Galonska, Dirk Hohlmann und Reinhard Berger. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Die Wermelskirchener SPD trifft sich zum Sommerfest im TuRa-Vereinsheim in Pohlhausen und ehrt seine Mitglieder für längjährige Treue.

Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Michael Faubel hatte eine lange Liste zusammengestellt. Darauf waren die langjährigen Mitglieder aufgezählt, die es beim SPD-Sommerfest im Vereinsheim von TuRa-Pohlhausen „Am Silberberg“ zu ehren galt. Da es wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren keine Ehrungen geben konnte, standen auch diejenigen auf der Liste, die in dieser Zeit ein Jubiläum bei ihren Mitgliedschaftsjahren begingen.

Von 34 Jubilaren kamen schließlich zwölf zum Sommerfest. Gesundheitliche Gründe, Urlaub oder andere Verpflichtungen führten zu einer Reihe von Absagen. So konnte beispielsweise Klaus Klophaus, der seit 60 Jahren der SPD angehört und zu seiner aktiven Zeit als Stadtverordneter als das „soziale Gewissen“ der Wermelskirchener Sozialdemokraten galt, nicht nach Unterpohlhausen kommen.

„Die meisten hier im Raum haben mir Jahrzehnte an Mitgliedschaft voraus“, stellte Michael Faubel fest, der mit dem Vorsitzenden des rheinisch-bergischen SPD-Kreisverbandes, Marcel Kreutz, die Ehrungen vornahm. Faubel hakte bei jedem einzelnen Jubilar nach, was denn die Beweggründe für den Eintritt in die SPD gewesen seien. Gerade bei den „Gold-Jubilaren“ mit fünf Jahrzehnten Parteizugehörigkeit auf dem Buckel war das vor allem die Friedens- und Ostpolitik von Willy Brandt. Marcel Kreutz erinnerte an den Wahlkampfslogan, der 1972 bei der Bundestagswahl zum größten Wahlerfolg der SPD mit mehr als 48 Prozent der Erststimmen geführt hatte: „Die Generation ‚Willy wählen‘ wird jetzt golden.“

Zu dieser Generation gehört in Wermelskirchen auch Norbert Galonska, der für seine durchaus kritische Haltung gegenüber seiner Partei bekannt ist, als einziger SPD-Stadtverordneter sein Mandat per Direktwahl gewann und aktuell stellvertretender Bürgermeister ist. Er sagte beim Sommerfest: „Wir hatten schon Anfang der 1970er-Jahre im Wahlprogramm stehen, dass statt Verbrennermotoren alternative Antriebe für Fahrzeuge nötig sind. Das Meiste dieses Programms ist bis heute nicht umgesetzt worden, obwohl wir damals die Bundesregierung gestellt haben.“ Genauso lange in der SPD wie ihr Ehemann ist Waltraud Galonska, die in humoriger Weise berichtete: „Ich bin die sachkundige Bürgerin für meinen Mann bei uns daheim.“