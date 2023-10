Gastronomie in Wermelskirchen Das Landhaus „Spatzenhof“ hat die Türen geschlossen

Die Türen sind geschlossen, das Licht ausgeschaltet, der Ofen bleibt kalt: Das Landhaus „Spatzenhof“ in Süppelbach hat den Betrieb eingestellt. „Wir bedauern das sehr“, sagt Wolfgang Schmitz-Heinen, Geschäftsführer der Landhaus „Spatzenhof“ GmbH: „Wir haben wirklich versucht, hier etwas umzusetzen und viel Herzblut hineingesteckt.“ Am Ende sei es die „katastrophale Personalsituation“ in der Gastronomie, die für das Restaurant und Hotel das Ende bedeutete.