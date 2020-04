Kriminalität in Wermelskirchen : Sparkasse verhindert in vier Fällen den Corona-Enkeltrick

Wermelskirchen Die Mitarbeiter der Stadsparkasse werden immer misstrauischer, wenn besonders ältere Menschen größere Summen Geld abheben.

Und die Mitarbeiter der Stadsparkasse werden immer misstrauischer, wenn besonders ältere Menschen größere Summen abheben, teilte Vorstandsmitglied Thorsten Thomas mit. „Wir hatten allein in dieser Woche fünf Betrugsversuche“, berichtet er. Vier konnten verhindert werden, in einem Fall wollte der Kunde sein Geld unbedingt mitnehmen. Die Übergabe erfolgte, dann stellte sich laut Polizei heraus, dass er einem Betrüger zum Opfer gefallen war. Ein fünfstelliger Betrag war futsch. Wenn Ältere in die Filialen kommen, um größere Beträge abzuheben, klingeln die Alarmglocken bei den Mitarbeitern. „Wir fragen immer, was sie mit soviel Bargeld wollen? Ob sie den Betrag nicht lieber überweisen wollen? Oder ob sie von jemandem unter Druck gesetzt werden?, berichtet Thomas. Es ging in der Regel immer um fünfstellige Beträge. „Wir sind da penetrant“, gesteht Thomas ein. „Aber nur so können wir unsere älteren Kunden schützen.“