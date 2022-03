So sind die Lebensverhältnisse in Wermelskirchen : Sozialbericht offenbart hohen Handlungsbedarf

Wermelskirchen Der Rheinisch-Bergische Kreis Kreis hat zum zweiten Mal die Lebensverhältnisse der Bürger unter die Lupe genommen – auch in Wermelskirchen. Es gibt teils unerwartete Erkenntnisse.

Die einen gehen jeden Tag zur Arbeit und kehren am Abend in ihre Wohnungen zurück – entweder alleine oder in die Familie. Die anderen kämpfen mit Arbeitslosigkeit oder befinden sich auf Wohnungssuche. Jugendliche haben mit den Herausforderungen ihres jungen Lebens zu kämpfen, Erwachsene mit der Pflege ihrer Eltern. Um eine Ahnung von den Lebensverhältnissen der Menschen zu bekommen, hat der Rheinisch-Bergischen Kreis nach 2017 zum zweiten Mal einen Sozialbericht erstellt. „Unser Antrieb war die Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Teilhabechancen für alle Menschen“, erklärt Kreis-Sozialdezernent Markus Fischer.



Wie viele Menschen leben in Wermelskirchen? Insgesamt leben zum 31. Dezember 2020 genau 34.597 Menschen in Wermelskirchen – 2,4 Prozent weniger als 2010. Damit ist Wermelskirchen eine der wenigen Kommunen im Kreis, die schrumpfen. Prognosen besagen, dass der Bevölkerungsrückgang in den nächsten zehn Jahren weiter fortschreitet.



Wer lebt in Wermelskirchen? Die Altersstruktur in den Städten und Gemeinden im Kreis ist vergleichbar: In Wermelskirchen sind 27 Prozent der Bürger jünger als 31 Jahre alt, 24 Prozent sind älter als 54 Jahre alt. Wermelskirchen weist im Vergleich einen höheren Anteil kinderloser Haushalte auf – in 34 Prozent der Haushalte lebt eine Person, in 31 Prozent Paare ohne Kinder, in 26 Prozent Paare mit Kinder, und in sieben Prozent Alleinerziehende. 8,9 Prozent der Menschen sind aus anderen Ländern zugezogen – der Migrantenanteil liegt mit 8,9 Prozent deutlich niedriger als etwa in Bergisch Gladbach (15 Prozent), Burscheid oder Rösrath.



Wieviel verdienen die Menschen? Für 2019 zeigt der Sozialbericht ein durchschnittliches Einkommen pro Einwohner eines Haushalts von 26.936 Euro – das sind 2.390 Euro mehr als 2016. Im Vergleich zu den anderen sieben Kommunen im Kreis befindet sich Wermelskirchen damit auf Platz fünf.



Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie? Die Auswirkungen der Pandemie auf die Lebenssituation der Menschen im Kreis seien „vielfältig und bedeutsam“, fasst der Sozialbericht zusammen. Unterbeschäftigung und Arbeitslosigkeit seien gestiegen: Die Arbeitslosenquote hat sich allerdings ungefähr wieder beim Stand von Januar 2018 eingependelt. Währenddessen hat die Zahl der neu gemeldeten Arbeitsstellen sehr geschwankt. Die Belastung vor allem für Jugendliche und Senioren stieg extrem. Der Sozialbericht benennt viele Bereiche, auf die die Pandemie negativen Einfluss genommen hat – von wirtschaftlichen Aspekten bis hin zu psychischen Erkrankungen, Pflege und Inklusion.



In welchem Gebiet in der Stadt gibt es die größten Herausforderungen? Der Sozialbericht nennt kreisweit sieben Wohnplätze innerhalb der Kommunen, für die entsprechende Indexwerte deutlich vom Durchschnitt abweichen: Dazu gehört auch die Innenstadt Wermelskirchen mit dem angrenzenden Ostbereich der Stadt. „Dieser Wohnplatz gehört zu den Wohnplätzen mit sehr hohem Handlungsbedarf“, heißt es im Sozialbericht des Rheinisch-Bergischen Kreises.

Welche Auswertungen sind besonders auffällig? Die deutlichsten Abweichungen von den Durchschnittswerten sind in der Innenstadt für die Zahlen rund um Pflege und Senioren festzustellen. „Das hängt mit dem hohen Angebot an Pflegeeinrichtungen in diesem Bereich zusammen“, informiert die Stadt, „zudem wurden in den vergangenen Jahren viele hochpreisige barrierefreie Neubauten errichtet.“ Außerdem leben im Innenstadtbereich überdurchschnittlich viele Menschen mit Migrationshintergrund. Die Konkurrenz um günstigen Wohnraum werde so noch verschärft – und soll dank der Schaffung neuen Wohnraums für alle Bevölkerungsgruppen deutlich entspannt werden. Ebenfalls auffällig ist die Zahl der Einschulungskinder mit Defizit: 62,2 Prozent der Kinder aus der Innenstadt werden mit Defizit eingeschult, 2016 waren es 45,1 Prozent. Dabei handle es sich in vielen Fällen um Sprachdefizite, heißt es bei der Stadt. Der Wert werde also vom Ausländeranteil unter den Bürgern in der Innenstadt geprägt. Die Betreuungsquote für Kita-Kinder ist von 95,5 Prozent auf 84,4Prozent im Jahr 2020 gesunken. „Von den bis August 2021 insgesamt 300 neu geschaffenen Kita-Plätzen fallen 44 Prozent auf den Innenstadtbereich“, erklärt die Stadt, „wir rechnen mit einem deutlichen Anstieg der Betreuungsquote.“



Welche Handlungsempfehlungen gibt es für die Innenstadt? Die Fachplanungskonferenz empfiehlt eine Verbesserung der niederschwelligen Angebote mit aufsuchendem Charakter in der offenen Kinder- und Jugendarbeit und Angebote zur Vermittlung von Schlüsselkompetenzen – unter Berücksichtigung von Zuwanderungsgeschichten. Aktuell ist die Stelle des Streetworkers unbesetzt, die Katholische Jugendagentur engagiert sich in diesem Bereich. Auch das Jobcenter, das inzwischen Beratungen im Waschcafé anbietet und die Gründung einer Jugendberufsagentur im Blick hat, spiele eine wichtige Rolle. Für Menschen ab 50 Jahren werden präventive Maßnahmen empfohlen, um den Eintritt in die Pflegebedürftigkeit zu verzögern. Außerdem sollen ehrenamtliche Strukturen im Pflegebereich gefördert werden. Angebote zur Entlastung und besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie von pflegenden Angehörigen sollen installiert werden.