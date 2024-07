Sonja Robbe tritt im September die Nachfolge von Sonja Raschkowski als hauptamtliche Mitarbeiterin im „Haus der Begegnung“ an. Gemeinsam mit Nadine Theißen wird sie die Einrichtung leiten – in Zusammenarbeit mit der Stadt, der Rheinischen Gesellschaft und den vielen Ehrenamtlichen, die im Haus unterwegs sind. Für die 48-jährige Wermelskirchenerin schließt sich damit ein Kreis. „Damals nach dem Abi am Gymnasium habe ich eine Zeit in einem Kibbuz in der Nähe von Tel Aviv verbracht“, erzählt sie, „ich habe mit Senioren gearbeitet, die den Holocaust überlebt hatten.“ Vorsichtig sei sie an den fremden Ort in Israel gereist und sei dort – trotz der Geschichte – als deutsches Mädchen mit offenen Armen empfangen worden. „Das hat mich für mein ganzes Leben lang geprägt“, sagt sie heute. Sie hörte auf die Lebensgeschichten der Menschen, baute Beziehungen auf. „Danach war klar: Ich möchte mit Menschen arbeiten“, erzählt Sonja Robbe.