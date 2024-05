Reitturnier in Wermelskirchen In Dhünn werden 700 Starts erwartet

Dabei erstrecken sich von Freitag, 7., bis Sonntag, 9. Juni, diverse Dressur- und Springprüfungen auf dem Reitplatz in Dhünn-Neuenhaus. „Zu den Highlights unseres Turniers zählt am Samstagnachmittag das ‚Jump & Run’, bei dem jeder Reiter einen kleinen Parcours auf Zeit absolviert und dann eine Art Staffel an einen Läufer übergibt, der ebenfalls einen kleinen Parcours hinter sich bringen muss – schließlich gewinnt das schnellste Reiter-Läufer-Team. Außerdem am Sonntagmittag der Reiter- sowie der Führzügel-Wettbewerb, bei dem die Kleinsten ihr Können zeigen. Und natürlich am Sonntagnachmittag das M-Springen“, blickt die RFVD-Vorsitzende Mailin Schmidt aus.