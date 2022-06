Gemeindeleben in Wermelskirchen : Sommerkirche startet Rundreise durch Bezirke

"Ich packe meinen Koffer": Die Kirchengemeinde Wermelskirchen lädt zur Sommerkirche ein - und füllt sieben Wochen lang einen Reisekoffer an verschiedenen Predigtstätten. Foto: pixabay

Wermelskirchen Die Kirchengemeinde Wermelskirchen reduziert die Gottesdienste während der Sommerferien auf eine Predigtstätte pro Sonntag – mit viel Musik und Fahrservice.

Für gewöhnlich finden jeden Sonntag in mindestens drei evangelischen Kirchen in Wermelskirchen Gottesdienste statt. Gelegentlich sind es sogar vier verschiedene Orte, unter denen die evangelischen Christen wählen können. In den Sommerferien hat sich die Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen nun für einen neuen Weg entschieden: Jeden Sonntag findet ein Zentralgottesdienst an einer der Predigtstätte statt. Das Gotteshaus wechselt – von der Stadtkirche in den Hünger, von Tente bis nach Eipringhausen.

„Das hat einen schönen und einen weniger schönen Grund“, sagt Pfarrer Volker Lubinetzki. Auf der einen Seite steht die Personalnot in Ferienzeiten: Pfarrer, Laienprediger, aber auch Kirchenmusiker und Presbyter sind in den Ferien dünn gesät. „Mal davon abgesehen, dass wir im Presbyterium ohnehin Vakanzen haben, sind einfach viele Menschen während der sechs Wochen im Urlaub“, sagt der Pfarrer. Dann fehlen Ehrenamtliche, die in den Gottesdiensten liturgische Teile und Kollekte übernehmen. „Außerdem ist es schwer, während der Ferien an jedem Sonntag für jede Predigtstätte einen Organisten zu finden“, sagt Lubinetzki. Das habe schon in der Vergangenheit immer wieder zu großen Herausforderungen geführt.

Pfarrer Volker Lubinetzki Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Info Telefonisch den Fahrdienst bestellen Nummer Wer einen Fahrdienst zu der jeweiligen Predigtstätte wünscht, kann sich per Anruf oder SMS vormerken lassen. Die zentrale Nummer dafür lautet 0163 8982486. Ehrenamtliche übernehmen den Service und pendeln sonntags zwischen den Kirchen und Gemeindehäusern der Bezirke und dem aktuellen Gottesdienstort. Online Kurzfristige Änderungen und die Themen der Gottesdienste finden Interessierte im Internet. www.ekwk.de

Also haben die fünf Pfarrer reagiert und die Sommerkirche erfunden. Gemeindeglieder aller Bezirke feiern nun an den Sonntagen in den Sommerferien zusammen Gottesdienst. Der schöne Grund: „Wir erleben uns mal wieder als eine Gemeinde und werden daran erinnert, dass wir zusammen gehören“, sagt Pfarrer Lubinetzki. Zuweilen verliere man einander womöglich aus den Augen. Es sei schön, dass die Stadt, der Hünger und Tente jeder ihr eigenes Profil haben. „Aber es tut auch immer wieder gut, den Zusammenhalt zu üben“, befindet der Pfarrer.

Für die sieben Feriengottesdienste hat sich das Pfarrteam zusammen mit Presbytern und Musikern ein besonderes Konzept einfallen lassen – nicht nur mit Blick auf die Predigtstätten. Es ist eine eigene kleine Reise, die am 26. Juni beginnen soll unter dem Titel „Ich packe meinen Koffer“. Die Predigtreihe verbindet die sieben Gottesdienste und macht es doch möglich, jeden einzelnen Sonntag für sich zu erleben. Ein großer Reisekoffer begleitet die Gemeinde an die verschiedenen Predigtstätten und wird jeden Sonntag weiter gefüllt.

Gleichzeitig sollen die Zentralgottesdienste der Sommerkirche Gelegenheit geben, das Miteinander auch zu leben. Mindestens ein Kirchcafé wird es nach jedem Gottesdienst geben – um über Bezirksgrenzen hinweg ins Gespräch zu kommen. Gelegentlich bieten die Gottesdienste auch kleine Aktionen: So laden Pfarrer Volker Lubinetzki und Pfarrerin Antje Hedtke gleich zum Start am 26. Juni an der Stadtkirche nicht nur zur Taufe, sondern auch zum anschließenden Brunch ein. Der Kämmerchenchor singt.

Eine Woche später findet die Sommerkirche im Hünger statt – mit Pfarrerin Almuth Conrad. Am 10. Juli sind die Menschen zum Gottesdienst mit Beatrix Fischer und den Bläsern nach Tente eingeladen. Die Sommerkirche am 17. Juli findet mit Pfarrer Manfred Jetter und den Bläsern in Eipringhausen statt – die Gemeinde ist anschließend zum Wandern eingeladen. Am 24. Juli predigt Pfarrerin Hedke in der Stadtkirche – und bekommt musikalische Unterstützung von Jutta Benedix. Eine Woche später stehen im Gottesdienst mit Pfarrerin Sabrina Frackenpohl-Koberski und Musiker Jonas Dubowy in Tente Taufen auf dem Programm.

Zum Abschluss der Ferienreihe lädt die Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen am 7. August zum musikalischen Picknick nach Unterburg ein – mit Pfarrerin Conrad und Gemshörnern.

„Weil wir allen Menschen in der Gemeinde den Weg in den Gottesdienst ermöglichen wollen, wird es einen Fahrdienst geben“, erklärt Pfarrer Lubinetzki. Ehrenamtliche sind dafür im Einsatz. Über eine zentrale Rufnummer können Interessierte den Fahrdienst buchen, der dann am Sonntag an den Predigtstätten der anderen Bezirke die Besucher einsammelt und auch für die Rückfahrt sorgt.