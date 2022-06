Gemeindeleben in Wermelskirchen : Sommerkirche startet mit Taufe und Brunch

Wermelskirchen In den Ferien setzt die Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen auf Zentralgottesdienste – wegen des knappen Gottesdienst-Personals in Ferienzeiten und um die Gemeinschaft über Bezirksgrenzen hinaus zu stärken.

Heike Hulverscheid ist am Sonntagmorgen an ihrer Kirche in Hünger vorbeigefahren. „Ich wollte sehen, ob sich jemand verirrt hat“, erzählt sie. Und tatsächlich hatte ein Konfirmand vergessen, dass die Gottesdienste in den Sommerferien immer nur an einer Predigtstätte der großen Gemeinde stattfinden – der Ort wechselt. Also lud Heike Hulverscheid den Jugendlichen ein, mit ihr in die Stadtkirche zu fahren. Der junge Mann nahm den Fahrdienst gerne in Anspruch und fand sich dann in einer heiteren Gruppe evangelischer Christen aus Hünger in der Stadtkirche wieder.