Löschgruppe Eipringhausen feiert : Sommerfest mit historischen Feuerwehrfahrzeuge und landwirtschaftlichen Oldtimern

Feuerwehrfest Eipringhausen. Foto: Christoph Behler

Eipringhausen In Eipringhausen wird große aufgefahren. Und das gleich im doppelten Wortsinne. Dass bei Feuerwehrfesten Speisen und Getränke immer reichlich vorhanden sind, weiß eigentlich jeder. In Eipringhausen gibt es am 29./30. Juni jetzt zum vierten Mal auch eine große Ausstellung historischer Feuerwehrfahrzeuge und landwirtschaftlicher Oldtimer

„Nach den Erfolgen der letzten Oldtimertreffen mit mehr als 200 Oldtimer-Traktoren organisieren wir an gleicher Stelle in Eipringhausen wieder Aktionen rund um die geliebten Oldtimer“, informiert Chrstioph Behler von der Löschgruppe Eipringhausen. Er gehört zum Organisationsteam.

Samstag, 29. Juni Ab 10 Uhr können sich die Teilnehmer auf dem Ausstellungsgelände anmelden und erhalten eine persönliche Urkunde. Dann beginnt die Ausstellung der Trecker-Oldmtimer und der historischen Feuerwehrfahrzeuge. Von 13 bis 18 Uhr finden auf dem Ausstellungsgelände Aktionen statt: Oldtimer-Geschicklichkeitsfahren, Kinderbelustigung wie Hüpftburg, Dosenwerfen und Fußball. Außerdem gibt es einer Feuerlöschübung. Als besonderes Highlight verlost die Löschgruppe am Samstag eine Heißluftballonfahrt über das Bergische Land. Ab 18 Uhr ist dann Tanz im Gerätehaus Eipringhausen mit Bekanntgabe des Gewinners einer Heißluftballonfahrt.

Sonntag, 30 Juni Der Tag beginnt um 11 Uhr mit Frühschoppen und Blasmusik im Gerätehaus. Auf dem Ausstellungsgelände sinddie Fahrzeuge zu sehen; außerdem ist eine Feuerübung mit dem technischer Hilfeleistung geplant. Ab 15 Uhr klingt das Fest aus.

Für das leibliche Wohl aller Besucher wird mit verschiedenen Spezialitäten an beiden Tagen gesorgt.