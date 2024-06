Groß-Projekt in den Schulferien in Wermelskirchen Die Kinderstadt braucht „Luft zum Atmen“

Mehr Jungen und Mädchen können dank einer Erhöhung des dem federführenden Team zur Verfügung gestellten Budgets die Kinderstadt 2024 besuchen. Das ist ein wertvolles Signal an Familien, auch wenn nach wie vor 20 gemeldete Kinder auf der Warteliste stehen. Diese Entscheidung signalisiert: Wir stehen an eurer Seite. Die Aufstockung des Budgets war nicht zuletzt wegen der gestiegenen Preise nötig geworden – wer Lebensmittel einkauft, muss schlicht tiefer in die Tasche greifen als noch vor fünf Jahren. Und: Preissteigerungen summieren sich stattlich, wenn es darum geht, Waren für die Zubereitung von mehr als 200 Mittagessen an zehn Tagen einkaufen zu müssen.