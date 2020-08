Der Sommer auf dem Teller in Wermelskirchen : Mango-Avocado-Salat mit Gambas

Der Sommer auf dem Teller in Wermelskirchen

Wermelskirchen Diesen köstlich frischen Salat kann jeder in seiner Küche zaubern und damit seine Gäste beeindrucken, verspricht Matjaz Herrig-Ackun, Inhaber des Restaurants Rausmühle im Eifgental. „Einfach loslegen und den Salat ausprobieren.“

„Das schreit nach Urlaub“, sagt Matjaz Herrig-Ackun und träufelt vorsichtig das Dressing über die Salatmasse. Auf seinem Sommerteller treffen Süße und Säure zusammen, Gemüse und Obst, heimische Kräuter und Meeresfrüchte. Wer den Inhaber der Rausmühle nach seinem Sommerrezept fragt, der bekommt ein Rezept in die Hand gedrückt, das dem Lieblingsrezept von Christian Warnke im Schwanen ähnlich sieht. Auch er hatte zum Auftakt der Serie „Der Sommer auf dem Teller“ mit Avocado und Mango gezaubert. Aber Matjaz Herrig-Ackun hat bei der Auswahl der Produkte noch eine andere Note getroffen, die Zutaten variieren und nicht zuletzt das Dressing trägt eine eigene Handschrift.

Matjaz Herrig-Ackun serviert an diesem heißen Sommertag einen kalten Mango-Avocado-Salat mit Gambas. „Aber er funktioniert auch als Beilage zu einem ordentlichen Stück Fleisch vom Grill“, sagt der Koch, „oder auch als Vorspeise“. Vier Wochen lang hatte die Rausmühle das Gericht auf der Karte – und die Besucher bestellten reichlich. „Der Salat ist von den Farben her eine schöne Sache“, sagt Herrig-Ackun, „und außerdem treffen Säure und Süße aufeinander. Das ist eine gute Kombination, erst recht für die Urlaubssaison“.

Der Koch startet mit der Mango: Er schneidet am großen Kern entlang, teilt die Frucht und schält sie erst anschließend. Dann schneidet er die Mango in kleine Stücke, ähnlich verfährt er schließlich mit der Avocado, die er aus der Schale gelöst hat. Beides gibt er vorsichtig in eine Schüssel, bevor er die kleinen Honigtomaten zerteilt. Anschließend entkernt und zerschneidet der Koch eine kleine Chili. „Dazu kommen Wildkräuter nach Geschmack“, sagt er. Wer Spinat, Ruccola oder Mangold im Garten hat, ist gut bedient. Die Blätter werden ganz klein geschnitten und anschließend vorsichtig unter die Frucht gehoben. Denn: Avocado und Mango sind gleichermaßen empfindlich, deswegen empfiehlt sich Vorsicht.