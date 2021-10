Berufungsprozess am Landgericht Wuppertal : Beleidigung und Widerstand – Prozess soll Klarheit bringen

Berufungsprozess am Landgericht Wuppertal

Solingen / Wuppertal Ein Silvester-Tumult endet fast zwei Jahre später vor dem Landgericht. In erster Instanz waren alle Anklagepunkte wegen widersprüchlicher Zeugenaussagen gekippt worden.

Bei der Polizei herrscht in der Silvesternacht fast immer Dauerstress. So auch beim Jahreswechsel 2018 auf 2019, als von der Dorper Straße gemeldet wurde, dass dort mit Feuerwerkskörpern auf den fließenden Verkehr geschossen würde und bereits parkende Autos beschädigt worden seien.

Die Überprüfung ging daneben. Zwar hatte der Streifenwagen den Abstand verringern können, aber die Verdächtigten waren in die Baumer Straße abgebogen und sollen dann – so vermuteten die Polizisten nach fehlendem Sichtkontakt – in einem Mehrfamilienhaus verschwunden sein. Im Innenhof trafen die Beamten nur auf einen 53-jährigen Solinger Autohändler. Der Mann der Hausbesitzerin soll auf den Privatbereich hingewiesen und den Beamten den weiteren Zugang ins Haus verwehrt haben.