Klavierkonzert in der Kirche Unterburg : Romantische Freundschaften

Solingen / Wermelskirchen Die verschiedenen Veranstaltungen rund um das besondere Gotteshaus der evangelischen Kirchengemeinde Wermelskirchen erfreuen sich anhaltender und nachhaltiger Beliebtheit.

(asp) Für mehr als die eigentlich erwarteten Freunde feiner Klaviermusik wurden am frühen Sonntagabend kurzerhand weitere Stühle aus der Sakristei geholt und um den stattlichen Yamaha-Flügel in der Burger Kirche für einen romantischen Konzertabend bereitgestellt.

Ruth Forsbach und Uta Klisch sind jede für sich bekannte und namhafte Künstlerinnen an dem Instrument mit den 88 Tasten und konzertieren inzwischen seit über sechs Jahren gemeinsam als Duo. „Bei Konzerten zu vier Händen sitzt man zwangsläufig recht nah beieinander – da geht es mit den Fingern auch mal über- und untereinander her. Daher ließ Corona lediglich gemeinsame Auftritte getrennt an zwei Instrumenten zu“, erläuterte die ehemalige Kantorin der evangelischen Stadtkirche Remscheid, Ruth Forsbach. Uta Klisch ergänzte: „Seit drei Jahren ist es wieder das erste Mal, dass wir gemeinsam an einem Instrument vor Publikum sitzen und haben dafür eigens ein dem besonderen Ort sowie Anlass entsprechendes Programm vorbereitet.“