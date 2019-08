Erste Bauarbeiten starten am 28. August : Unterburg ist ab 23. September dicht

Die Eschbachstraße in Unterburg wird in diesem Bereich neu gestaltet. Foto: Meuter, Peter (pm)

Burg Der Zeitplan für die Vollsperrung während der Neugestaltung der Eschbachstraße steht.

Für die Autofahrer ist es schon einmal eine Art Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird: Am nächsten Mittwoch, 28. August, starten an der Eschbachstraße in Unterburg die Umbauarbeiten.