Baustelle in in Unterburg : Behelfsbrücke in Burg wird abgebaut

Baustelle in in Unterburg

Burg Die im Zuge der Hochwasserschutzarbeiten aufgebaute Behelfsbrücke kurz vor dem ehemaligen Beverly in Unterburg wird wieder abgebaut. CDU lässt von der Verwaltung neuen Brückenschlag prüfen.

Kosten Das Gesamtprojekt in Unterburg kostet etwa 14,5 Millionen Euro. Für den Hochwasserschutz gibt es 80 Prozent Zuschuss vom Land. Landesmittel in Höhe von etwa 1,26 Millionen Euro wurden auch für die gestalterische Aufwertung der Ortsdurchfahrt bewilligt. Der Fsichaufstieg, der jetzt noch umgesetzt wird, kostet rund 300.000 Euro.

Das ging Hand in Hand mit den Arbeiten der Stadt Solingen zur Sanierung der Straßenstützwand an der Eschbachstraße. Auch die Neugestaltung der engen Ortsdurchfahrt gehörte zum Gesamtprojekt. Dies fiel ebenfalls in den Aufgabenbereich der Stadt. Derzeit stellen die Technischen Betrieb Solingen (TBS) auf dem Mühlendamm noch Anschlussbereiche her, bevor dort Geländer angelegt werden.

Anwohner des Mühlendamms hatten gleichwohl die Vorzüge der Behelfsbrücke erkannt. Anregungen, die von der CDU in der Bezirksvertretung Burg/Höhscheid aufgenommen wurden und in einem Prüfauftrag an die Verwaltung mündeten. Zumal für Fahrzeuge der Müllabfuhr oder auch von Kranken- und Rettungsfahrzeugen das Anfahren des Mühlendamms in vielen Fällen schwierig sei. Eine zweite Ausfahrtmöglichkeit, wie sie jetzt durch die Behelfsbrücke gegeben ist, würde jedenfalls großen Lkw Wendemanöver ersparen. Von daher kann sich die CDU mit einem neuen Brückenschlag an der bisherigen Stelle der Behelfsbrücke als direkte Verbindung zur Eschbachstraße anfreunden. Frühestens in der Dezember-Sitzung der Bezirksvertretung Burg/Höhscheid wird die Verwaltung das Ergebnis des Brücken-Prüfauftrages präsentieren.