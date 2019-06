Baustelle in Solingen : Bauarbeiten in Unterburg gehen in die nächste Runde

Bauarbeiten in Unterburg gehen in die nächste Runde

Baustelle in Solingen

Die nächste Sperrung in Unterburg steht bevor. Foto: Meuter, Peter (pm)

Burg Ab Montag will der Wupperverband die Arbieten zum Hochwasserschutz fortsetzen.

Die Bauarbeiten in Unterburg gehen in Kürze weiter. Das teilt die Stadt Solingen mit. Der Wupperverband nimmt Ende Juni den letzten Bauabschnitt zum Hochwasserschutz in Angriff, voraussichtlich ab Mitte September gestaltet die Stadt die Ortsdurchfahrt um. Die Arbeiten sollen mit einer möglichst großen zeitlichen Überschneidung ausgeführt werden.