Kultur in Wermelskirchen Die „Cello-Jukebox“ zur Kaffeestunde

Und wie gut das Konzept mit nur zwei Celli funktionierte, wurde gleich bei den ersten beiden Stücken des Nachmittags klar. Auf den „Walzer Nr. 2“ von Dimitri Schostakowitsch folgte „Let It Be“ von den Beatles. Natürlich gab es noch deutlichere Genre-Gegensätze, aber auch so wurde die Bandbreite des Duos schon sehr deutlich. Es gab Ausflüge in die Klassik, in den Pop, in den Rock, ins Musical und sogar auch in die Disco. Alles funktionierte mit dem immer leicht melancholisch-leidenden, aber immer auch wunderbar warmen Klang des Cellos ganz hervorragend. Sei es „Moon River“ aus dem Audrey-Hepburn-Filmklassiker „Frühstück bei Tiffany“, bei dem man Holly Golightly förmlich mit der Gitarre in der Hand vor sich sah.