Großer Andrang beim Feuerwehrfest in Wermelskirchen Löschzug 1 freut sich über hunderte Besucher

Die großen Löschfahrzeuge stehen bereit. Viele Kinder – und Erwachsene – nehmen mit leuchtenden Augen hinter dem Steuer Platz. Thomas Gratza, früher selbst Feuerwehrmann, hat Teile seiner großen Feuerwehr-Sammlung mitgebracht. Er zeigt Helme, Abzeichen, Uniformen und Zubehör aus mehr als 250 Jahren Feuerwehr-Geschichte. „Das war schon immer meine Leidenschaft“, sagt Gratza und erzählt von Kameraden, die ihm vererbte Erinnerungsstücke überreichten, und das kleine private Feuerwehrmuseum, das er gemeinsam mit einem Kollegen aufkaufte. Beim „Tag der offenen Tür“ können die Wermelskirchener so in die Geschichte eintauchen – und gleichzeitig in der Garage etwas Abkühlung finden.