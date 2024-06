Bevölkerungsentwicklung im Bergischen Land So viele EU-Ausländer leben in der Region

In Solingen und Remscheid waren jeweils Menschen aus Italien mit großem Abstand (5595 / 3040) am häufigsten vertreten. Abweichend vom Landestrend waren neben Polen (1695 / 1235) in beiden bergischen Städten EU-Ausländer mit bulgarischem Pass jeweils in den Top drei vertreten (1455 / 1470). In Solingen lebten zum Jahresende 2023 insgesamt 31.575 EU-Ausländer, in Remscheid waren es 24.230.