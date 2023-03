Intensive Werbung So suchen Unternehmen in Wermelskirchen nach Fachkräften

Mit vielen Ideen und großem Aufwand reisten 50 heimische Unternehmen am vergangenen Wochenende zur Ausbildungsmesse „Connect“ an. „Wir müssen auf uns aufmerksam machen“, erklärt Julia Suer den großen Einsatz der Betriebe. Schließlich hat der Wettbewerb um Fachkräfte längst begonnen. „Da hilft nur Werbung in eigener Sache“, sagt die Personalleiterin bei der Suer Nutzfahrzeugtechnik.