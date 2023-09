Aktion des Deutschen Sängerbundes So kämpfen die Chöre in Wermelskirchen um neue Mitglieder

Info

Frauenchor „Bella Melodica“ probt jeden Donnerstag von 18.30 bis 20 Uhr in der Centrale. Vorsitzende ist Renate Chlosta – ☏ 02196 80457.

Dhünn Der MGV Dhünn probt mittwochs um 18 Uhr im Mehrzweckraum der Grundschule Dhünn. Vorsitzender ist Wolfgang Weber – ☏ 02192 82202.

Neuenhaus Der MGV Niederwermelskirchen probt donnerstags von 19.15 bis 21.45 Uhr im Stephanus Gemeindezentrum in Neuenhaus. Vorsitzender ist Paul Gustav vom Stein – Mail an paul.vomstein@gesangverein.net.

Reharmonie Menschen mit Sprachstörungen, etwa nach Schlaganfall, und deren Angehörigen sind beim Chor Reharmonie willkommen. Proben finden am ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 17 Uhr im Stephanus-Gemeindezentrum in Neuenhaus statt. Vorsitzender ist Manfred Janson – Mail an manfred.janson@web.de.