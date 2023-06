Fotos So hat „Rock am Markt“ in Wermelskirchen gerockt

Zwei aufeinanderfolgende Abende „Rock am Markt“. Das bedeutet für die Anwohner, dass an dien Tagen an ein frühzeitiges Schlafengehen nicht zu denken ist. Bürgermeisterin Marion Lück, die an beiden Veranstaltungstagen zu Gast war, nutzte ihre Social-Media-Kanäle, um sich bei den Anwohner in der Wermelskirchener Innenstadt für das Verständnis zu bedanken.