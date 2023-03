Ski-Club Wermelskirchen Spaß am Spiel stand im Vordergrund beim Badminton-Familienturnier

Dabei habe man bei den Paarungen durchaus darauf geachtet, dass nicht jeder Spieler auf dem gleichen Level sei. „Es soll in erster Linie ein Spaßturnier sein, daher haben wir das Teilnehmerfeld in drei separate Wertungsfelder aufgeteilt – abhängig von der Erfahrung der Spieler“, erklärt Hackstein. In jedem dieser drei Wertungsfelder gebe es am Ende eine Siegerehrung. „In jedem Wertungsfeld hat jedes Team fünf Spiele mit jeweils einem Satz absolviert – nach vier Stunden haben wir dann die Ergebnisse gehabt“, sagt Hackstein. Während es im Wertungsfeld A, in dem die Spieler mit der meisten Erfahrung spielten, ein Wanderpokal verliehen wird, gibt es in den beiden anderen Feldern normale Pokale, außerdem bekommt jeder Spieler eine Urkunde und die Kinder ein kleines Geschenk.