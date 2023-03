Vereinsleben in Wermelskirchen Ski-Club freut sich über Mitgliederzuwachs

Die Abteilungsleiter im Ski-Club berichteten am Mittwochabend von Erfolgsgeschichten: Schon Vorsitzender Markus Reichwein blickte rundum zufrieden auf das vergangene Jahr zurück. Die Mitgliederzahl im Ski-Club sei von 461 auf 543 gewachsen. „Das liegt wohl maßgeblich an den neuen Angeboten“, befand Reichwein und erinnerte an das neue Kinderskitraining und die Schnupperkurse der Badmintonabteilung. Auch die Fahrten in die Berge würden gut nachgefragt – und immer wieder auch für neue Mitglieder sorgen. In den Osterferien brechen mehr als 100 Urlauber mit dem Ski-Club ins italienische Skigebiet Latemar auf. Dank verschiedener Fördertöpfe, die während und nach der Corona-Pandemie ausgeschüttet worden seien, habe der Verein auch die Jahre der Pandemie gut überstanden.