Mitgliedertreff in Wermelskirchen : Ski-Club boomt auch in Corona-Zeiten

Ob Skikurse in der Neusser Halle, Fahrten ins Sauerland (hier ein Foto aus 2020) oder die Familien- und Jugendfahrten zu Ostern – die Wintersportler sind aktiv. Foto: Ski-Club

Wermelskirchen Wintersportler und Badminton-Spieler prägen den Verein. Die „magische“ Marke von 500 Mitgliedern ist geknackt. Flüchtlinge sind beim Sport willkommen.

Von Stephan Singer

Es wird noch einige Zeit dauern, bis die Vereine die Auswirkungen der Corona-Pandemie nebst Lockdowns wieder in einen gewohnt-geregelten Rhythmus verwandeln könne. Auch der Ski-Club Wermelskirchen fängt damit an: So fand nach der Jahreshauptversammlung im September nunmehr erneut ein solches Mitgliedertreffen im Dabringhausener Restaurant „Markt 57“ statt. Das Ziel: Wieder zu dem gewohnten Turnus, in dem die Hauptversammlungen des Ski-Clubs jährlich im Frühjahr stattfinden, zurückkehren.

Gute Nachrichten verkündete dabei der Vorsitzende Markus Reichwein, denn der Verein musste in der Folge von Corona keinen Aderlass erleiden: „Alle Abteilungen verzeichneten Mitgliederzuwächse.“ So gehören aktuell 523 Mitglieder dem Ski-Club an, zum Jahresbeginn 2021 waren es noch 455. Besonders die Badminton-Abteilung verzeichnet einen starken Anstieg der Mitgliederzahl, die auf die erfolgreichen Schnupperkurse zurückzuführen sind, die von den jungen Trainern Nadja Fischer und Jan Ebinghaus sowie den Trainer-Assistenten Louisa Hasselkuß, Maren Horsch, Pia Schwenk und Jan Bekendam angeboten werden.

Den vor dem Krieg in der Ukraine geflüchteten Menschen will der Ski-Club auch eine sportliche Heimat bieten. „Wir bekunden Solidarität mit den Geflüchteten“, betonte Markus Reichwein: „Kindern und Erwachsenen bieten wir eine kostenlose Teilnahme an unseren Breitensport-Angeboten an.“ Interessierte könnten sich – gerne auch auf Ukrainisch – per E-Mail an markus.reichwein@skilub-wermelskirchen.de wenden.

Wie der Leiter der Ski-Abteilung, Ulf Ramspott, berichtete, erfreuen sich die Kinder-Ski-Kurse in der Ski-Halle in Neuss einer guten Resonanz. Die Oster-Familienfahrt der Abteilung ist mit fast 90 Teilnehmern ausgebucht, eine Jugendfahrt führt die Wintersportler in der ersten Osterferienwoche nach Kaprun.