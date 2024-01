Jecke Zick in Wermelskirchen Dhünnsche Jecken feiern Sitzungsparty

Nach der bislang letzten Sitzungsparty der Dhünnschen Jecken in 2020 steht am Samstag, 27. Januar, die 16. Auflage der Erfolgsveranstaltung des Karnevalsvereins an: Dieses Mal aber nicht wie gewohnt in der Mehrzweckhalle Dhünn, die wegen eines Wasserschadens nach wie vor nur eingeschränkt nutzbar ist, sondern im Bürgerzentrum Wermelskirchen. Aber: Mit Ausweichlösungen kennen sich die Dhünnschen Jecken aus, mussten sie doch schon in 2015 wegen der Belegung der Dhünner Mehrzweckhalle mit Geflüchteten die Sitzungsparty in die Schwanenhalle verlegen.