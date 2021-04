Situation der Obdachlosen in Wermelskirchen : Obdachlosigkeit –Runder Tisch soll endlich mal tagen

Situation der Obdachlosen in Wermelskirchen

In Kenkhausen besteht dringender Handlungsbedarf, so die Bürgermeisterin. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Im November 2019 beschloss die Politik einen Runden Tisch, um Lösungen für Obdachlose zu finden. Bis heute hat der Arbeitskreis nicht getagt. Nun soll neuer Schwung in die Bemühungen kommen.

Die Situation für Obdachlose in der Stadt soll sich verbessern. Darin sind sich alle Fraktionen einig. „Das geht uns aber alles zu langsam“, befand Monika Müller (CDU) im Ausschuss für Soziales und Inklusion und bekam Unterstützung vom Ausschussvorsitzenden Andreas Willinghöfer. „Das Thema wabert so vor sich hin. Das ist zu wenig“, erklärte der und erinnerte an den CDU-Antrag auf Bildung eines Runden Tisches.