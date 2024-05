Kinderbetreuung in Wermelskirchen Akut fehlen „nur“ fünf Kita-Plätze – aber keine „rosige“ Lage

Mit Blick auf das im August 2025 startende Kita-Jahr erinnerte Jugendamtsleiter Andreas Voß an den Kita-Bedarfsplan und stellte dar: „Wir haben Bedarf an neuen Kita-Plätzen.“ Dafür seien die Planungen für eine neue Einrichtung bei Tente-Rollen am weitesten fortgeschritten: „Diese Kindertagesstätte wird zum Kita-Jahr 2025/26 in Betrieb gehen.“ Zu den geplanten Anbauten an die Kita in Grunewald und Wirtsmühle zur Schaffung von Nest-Gruppen für U3-Kinder könne er derzeit nicht genau sagen, ob das zum 1. August 2025 funktioniere.