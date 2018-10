Sieg bei ADAC MX Bundesendlauf für Tristan Lohmann

Tristan Lohmann aus Wermelskirchen ist erfolgreich im Motocross unterwegs : Wermelskirchener siegt beim Moto-Cross

Erfolgreich unterwegs: Moto-Crosser Tristan Lohmann. Foto: privat

Wermelskirchen Tristan Lohmann gewann auf seiner Yamaha YZ125 den ADAC MX Bundesendlauf in Dreetz, Brandenburg. Qualifiziert hatte er sich im Vorfeld über die regionale Clubsportrennserie des ADAC Nordrhein. Lohmann behielt das gesamte Wochenende die Nase vorn und setzte sich am Ende mit zwei Siegen in beiden Wertungsläufen gegen 17 andere Fahrer durch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auch in der Mannschaftswertung stand Lohmann auf dem Treppchen: Sein Team ADAC Nordrhein belegte den Rang eins. Für Tristan Lohmann war es nach eineinhalb jähriger Pause endlich der lang erwartete Sieg bei einem großen Moto-Cross-Event. Sein Bruder Benedict hatte sich ebenfalls für das den Bundesendlauf qualifiziert. Ihm gelang in der 50ccm-Klasse der Finaleinzug.

(anst)