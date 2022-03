Landtagswahl 2022 in Wermelskirchen : Sieben Männer wollen in den Landtag

So sah es kurz vor der Bundestagswahl 2021 im Direktwahlbüro aus: Für alle Wahllokale wurden Corona-Kisten vorbereitet. Sie wurden von den Wahlvorständen mit den Wahlkoffer abgeholt. Im Direktwahlbüro stehen auch die Briefwahlurnen. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Die Parteien im Wahlkreis 22 im Rheinisch-Bergischen Kreis haben ihre Direktkandidaten für die Landtagswahl aufgestellt. Gewählt wird am 15. Mai. Das Direktwahlbüro öffnet am 19. April im Bürgerbüro.

Die Bewerbungsfrist für Kandidaten zur anstehenden Landtagswahl am 15. Mai ist am Donnerstag abgelaufen. Jetzt steht fest: Sieben Männer haben sich beworben, die einzige Frau hatte ihre Bewerbung aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen. Aussichtsreichster Kandidat ist der Politprofi Herbert Reul (CDU). Der Leichlinger ist aktuell seit 2017 Innenminister des Landes NRW und war vom damaligen Ministerpräsidenten Armin Laschet aus Brüssel geholt worden, wo er 13 Jahre als EU-Abgeordneter tätig war.

Gegen ihn treten an: Der Leichlinger Jürgen Langenbucher (Grüne), der es nun zum dritten Mal versucht, in den Landtag einzuziehen; der Leichlinger Sebastian Lemmer (SPD); der Wermelskirchener Marco Frommenkord (FDP); der Bergisch Gladbacher Carlo Clemens (AfD); der Wermelskirchener Mike Galow (Die Linke) und der Langenfelder Simon Pugnaghi (Volt). Die Freien Wähler, für die 2017 Henning Rehse angetreten waren, stellen für diese Landtagswahl keinen Direktkandidaten.

Info Zwei Wahlkreise im Rheinisch-Bergischen Was Der Rheinisch-Bergische Kreis ist n zwei Wahlkreise zur Landtagswahl aufgeteilt. Wahlkreis 21 umfasst die Städte Bergisch Gladbach und Rösrath, Wahlkreis 22 die Gemeinden Kürzen und Odenthal sowie die Städte Burscheid, Leichlingen, Overath und Wermelskirchen.

Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben. Bei der letzten Landtagswahl 2017 gab es 27.203 Wahlberechtigte in Wermelskirhen, aktuell sind es 26.950 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger. Sie erhalten in den kommenden Wochen ihre Wahlbenachrichtigung in Form eines Briefes, erklärte das Wahlamt auf Nachfrage. Aufgrund der Osterfeiertage kann es jedoch hier und da zu einer verzögerten Zustellung der Wahlbenachrichtigungen kommen.

Wer jedoch bis zum 24. April 2022 keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, kann sich im Wahlbüro der Stadt Wermelskirchen persönlich, telefonisch unter der Tel. Nr. 02196 710-337 oder per E-Mail an wahlen@wermelskirchen.de melden.

Das Direktwahlbüro befindet sich nicht wie bei der Bundestagswahl in der ehemaligen Sparkassenfiliale im Rathaus, sondern wie bereits vor der Corona-Pandemie im Bürgerbüro.

Wer schon vor dem Wahlsonntag sein Kreuzchen auf dem Stimmzettel abgeben möchte, weil er in Urlaub fährt oder am 15. Mai anderweitig verhindert ist, persönlich ins Wahllokal zu gehen, der kann dies auch schon einige Wochen vor der Wahl direkt per Briefwahl im Direktwahlbüro der Stadt Wermelskirchen tun.

Die Mitarbeiter im Direktwahlbüro sind hierfür ab Dienstag, den 19. April (nach Ostermontag) im Bürgerbüro zu dessen Öffnungszeiten Ansprechpartner für die Bürger. Einzige Ausnahme: Samstags können Anträge auf Briefwahl nur abgegeben, nicht aber die Briefwahlunterlagen direkt ausgegeben und mitgenommen werden, teilt das Wahlbüro mit. Auch die Direktbriefwahl vor Ort ist samstags nicht möglich.

Bei einer persönlichen Beantragung im Direktwahlbüro sind der ausgefüllte und unterschriebene Wahlscheinantrag auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung sowie der Personalausweis vorzulegen. Wer für eine andere Person einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragen möchte, benötigt dafür den unterschriebenen Antrag und die unterschriebene Vollmacht auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung dieser Person. Eine bevollmächtigte Person darf nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertreten.

Eine Online-Beantragung der Briefwahlunterlagen ist schon ab dem 4. April möglich, allerdings kann der Versand der Wahlunterlagen erst nach Eingang der Stimmzettel voraussichtlich ab dem 19. Mai erfolgen. Wer seine Briefwahlunterlagen an eine andere Adresse als an seine Wohnanschrift geschickt haben möchte, gibt diese abweichende Versandanschrift bei der Beantragung mit an.

Die Online-Beantragung kann über einen Link auf der Startseite der Homepage www.wermelskirchen.de erfolgen oder aber per E-Mail an: wahlen@wermelskirchen.de . Eine weitere Beantragungsmöglichkeit ist die Nutzung des QR-Codes auf der Wahlbenachrichtigung mittels eines Smartphones. Eine telefonische Beantragung ist laut Wahlbüro nicht möglich.