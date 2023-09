Sicherheit in Wermelskirchen So schützt die Verwaltung die Mitarbeiter vor Gewalt

Generell verschwimme die Grenze zwischen der Wahrnehmung bei Social Media im Internet, wo anonym agiert werden könne, und dem wahren Leben, berichtet Arne Feldmann von den Erfahrungen des Ordnungsamtes: „Die ist nicht mehr im Kopf. Das führt zu mehr und mehr sinkendem Respekt.“ Sicherlich seien die Probleme in Wermelskirchen längst nicht so gravierend wie in Großstädten, aber, so Feldmann: „Das Wasser im Topf ist überall gleich, in der Großstadt ist der Topf nur größer.“ Und Arne Feldmann macht noch einen Unterschied zwischen dem ländlichen Raum und den Großstädten aus: „Auf dem Land ist die Anonymität der Mitarbeiter weniger gegeben, was natürlich ein Nachteil ist.“ Deshalb setze das Ordnungsamt speziell am Wochenende gerne Teilzeitkräfte, die von außerhalb Wermelskirchens stammen, ein. Den Hintergrund erläutern Marion Lück, Tanja Dehnen und Arne Feldmann unisono: „Aussagen, wie ‚Ich weiß, auf welche Schule dein Kind geht’, sind nicht hinnehmbar.“