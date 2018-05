Wermelskirchen: Shuttle-Busse für Konzert von Cat Ballou in Hückeswagen

Wermelskirchen Die Veranstalter - das THW und HEvent - kündigen Sicherheitsmaßnahmen und Eingangskontrollen an.

Mehr als 800 Karten sind für das Konzert der beliebten Kölsch-Band Cat Ballou zum Auftakt des zweitägigen THW-Sommerfestes in Hückeswagen am Freitag bereits verkauft. Weitere können noch hinzukommen. "Wenige Restkarten sind noch im Vorverkauf erhältlich, eine Abendkasse wird es nicht geben", berichtet der Hückeswagener Joscha Heinrich, Inhaber der Hamburger Veranstaltungsagentur HEvent, die das Konzert und das der Deutschrock-Band Hörgerät für Samstagabend an gleicher Stelle organisiert. Da das Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg, in dem die Unterkunft des Ortsverbands des Technischen Hilfswerk und damit das Festgelände an der Bockhackerstraße liegt, nicht für einen Besucheransturm dieser Größenordnung ausgelegt ist, sollten die Zuschauer weitestgehend auf Privatwagen verzichten. Dafür wird das THW für den Auftritt von Cat Ballou am Freitagabend Shuttle-Busse einsetzen.