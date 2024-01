Klaus Kocherscheid aus Wermelskirchen 80 Jahre im SGV – „das Wertvollste sind die Erinnerungen“

Die Jungs machten am Bach eine kleine Pause, wanderten singend weiter und rutschten mit ihren kurzen Lederhosen schließlich die bunten Sandberge hinunter. „Am nächsten Tag riefen die Eltern an, die die dreckigen Hosen waschen mussten“, erzählt Klaus Kocherscheid. Und dann lacht er: „Aber der Ton war nett. Und sie fragten, ob wir Spaß gehabt hätten.“ Wenn Klaus Kocherscheid sich heute an die unzähligen Wanderungen in guter Gesellschaft erinnert, die er in seinem langen Leben unternommen hat, dann wird er ein bisschen wehmütig. „Das waren schöne Zeiten“, sagt er dann nochmal.