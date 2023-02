Fotos Was Marcus R. vorgeworfen wird - der Missbrauchskomplex Wermelskirchen

Anklage

Der Prozess gegen Marcus R. startete am 6. Dezember vor dem Landgericht Köln. Ein Jahr zuvor wurde er in Wermelskirchen-Tente durch ein Sondereinsatzkommando (SEK) der Polizei verhaftet. Der Tatzeitraum erstreckt sich laut Anklage vom 17. März 2005 bis zum 4. September 2019. In dieser Zeit werden R. 99 Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern – bis einschließlich 13 Jahren – vorgeworfen, wovon es sich in 89 Fällen um schwere Fälle handele. Insgesamt sind 25 Verhandlungstage bis zum 28. Februar 2023 vorgesehen.