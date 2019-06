Konzert : Seth Walker hat die Lizenz zum Grooven

Seth Walker groovte im Haus Eifgen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Ein gutgelaunter Mittvierziger steht mit seiner Gitarre, Südstaaten-Hut und zwei Kumpels am Bass und Schlagzeug auf der Bühne im Haus Eifgen und wirkt so, als hätte er gerade die so gerne besungene „Zeit seines Lebens“.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Seth Walker aus North Carolina war am Mittwochabend zu Gast in Wermelskirchen und durfte sich schon beim zweiten Song über die ersten Tänzerinnen im knapp 50-köpfigen Publikum freuen.

Dass die vier jungen Frauen sich schon früh am Abend im ziemlich hübsch anzusehenden Ausdruckstanz übten, hatte natürlich vor allem damit zu tun, dass die Songs des Amerikaners enorm viel Groove transportierten und direkt in die Beine gingen. Die Schnittmenge der Musik war mithin eine grandiose Melange aus Funk, Blues und Jazz, gegossen in eingängige Songs und garniert mit tollen Soli und viel Spielfreude der Musiker. Walker hatte sein neues Album „Are You Open?“ im Gepäck und präsentierte dem durchweg begeisterten Publikum eine gute Handvoll Stücke.

So etwa den Album-Opener „Giving It All Away“, mit dem das Trio den Abend eröffnete, und der deutlich machte, dass sich hier vor allem drei hervorragende Sänger die Bühne teilten. Denn die Songs von Seth Walker lebten von glasklar gesungenen Harmonien mindestens ebenso wie von den phantasievollen Pickings an der Gitarre, den perfekt platzierten Schlagzeugbeats von Tommy Perkinson und dem wuchtigen Bass, der von Rhees Williams mal per Kontrabass, dann wieder per E-Bass ins Publikum gepumpt wurde. Dabei musste das gar nichts groß Kompliziertes sein, was das Trio da anbot. Ein simpler Song wie etwa die Kindheitserinnerung „Hard Road“ basierte etwa auf einem sich ständig wiederholenden Thema, das sich durch kleine Bassimprovisationen, viel Dynamik und dem mehrstimmigen Gesang äußerst nachhaltig ins Langzeitgedächtnis bohrte.

Ähnliches galt für wunderschöne Balladen wie etwa „Grab Ahold Of Me“, während sich Walker und sein Partner am Kontrabass bei dem enorm groovigen Stück „High Time“ gegenseitig zu solistischen Höhenflügen antrieben. Das wurde völlig zurecht vom Publikum mit begeistertem Applaus bedacht. Wie überhaupt der ganze Abend sehr gut ankam, und nach der Pause auch noch weitere Tänzer im Publikum hervorbrachte, die sich zu den im besten Wortsinne staubtrockenen Kompositionen des Trios bewegten.