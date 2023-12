Seniorenfahrt durch weihnachtliches Wermelskirchen Lichterfahrt sorgt für wertvolle Erinnerungen

Viele der Teilnehmer genießen die Weihnachtsstimmung zwischen den kleinen Holzbuden – die ihnen an anderen Tagen verwehrt bleibt, weil sie sich nicht selbst auf den Weg machen können. Einige der älteren Mitfahrer erinnern sich an Zeiten, in denen sie über den Markt schlenderten oder in der Weihnachtszeit in den vollen Geschäften unterwegs waren. „Viele der Senioren erzählen in diesen Momenten von alten Zeiten“, sagt Werner Allendorf. Und genau dafür bekommen die Teilnehmer auch später am Abend noch Gelegenheit: Im Haus Vogelsang und im Seniorenpark Carpe Diem klingt die Lichterfahrt aus – bei einem gemeinsamen Abendessen. Die Stimmung ist bestens. In geselliger Runde schwärmen die Teilnehmer ein bisschen von den Weihnachtsdekorationen in der Stadt – und von dem Licht, das der Ausflug in ihren Advent gebracht hat.