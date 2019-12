In Wermelskirchen : Senioren genießen Lichterfahrt

Wermelskirchen Älteren Menschen mit Handicap zeigte der Seniorenbeirat die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt. Station machte die Tour auf dem Markt „Bergische Weihnacht“, wo die 60 Teilnehmer dem widrigen Wetter trotzten.

Senioren mit Handicap sind hart im Nehmen – das zeigte sich bei der „Lichterfahrt“ auf dem Markt unter Deutschlands größtem Naturweihnachtsbaum: Genau bei der Ankunft einsetzender Regen verbunden mit stürmischen Böen machte den Aufenthalt nicht zu dem angenehmsten. Allerdings: Die Senioren trotzten den widrigen Witterungsbedingungen mit Gelassenheit, Regenschirme wurden aus den Taschen gezückt und die aufgestellten Pavillons vor der Bühne boten zumindest etwas Schutz. Zuvor waren die zumeist gehbehinderten Menschen, von denen einige im Rollstuhl saßen und viele mit Rollator unterwegs waren, mit fünf Bussen und fünf Pkw vom Schwanen aus durch die Innenstadt gefahren worden. Das Ziel: Den Senioren, die ansonsten kaum eine oder keine Möglichkeit haben, die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt in Augenschein zu nehmen, zu zeigen.

Nach der knapp halbstündigen Tour durch die Innenstadt wurden die Senioren auf dem Markt mit einem Becher Glühwein oder Eierpunsch begrüßt, den der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ gemeinsam mit Getränkestandbetreiber Oliver Sichelschmidt servierten. Die Fahrer und Betreuer stießen mit einem alkoholfreien Kinderpunsch an. Darunter Melanie Drobnitza, die sich für die Schlaganfall-Selbsthilfegruppe engagiert. „Ich habe einen Herren und zwei Damen sowie eine ihrer Töchter als Begleitung abgeholt und dann gefahren. Das ist eine tolle Aktion, die bestimmt in Zukunft noch mehr Teilnehmer anlockt und noch mehr Leute dazu bewegt, für eine schöne Beleuchtung zu sorgen.“ Die zwei älteren Damen, die auf den Rollator angewiesen seien, hätten noch nie die Wermelskirchener Weihnachtslichter in der Innenstadt gesehen, berichtete Melanie Drobnitza im Gespräch mit unserer Redaktion.